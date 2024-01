Asiantuntijat: Äänet on nollattu, Stubb ja Haavisto taistelevat ison joukon sieluista – miten käy perussuomalaisten "supervoimalle"?

Nyt aloitetaan alusta

Tujusen ja Jutilan mukaan toisen kierroksen äänestysaktiivisuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Perussuomalaisten kannattajien toiminta on kysymysmerkki.

– Perussuomalaisten "supervoima" on ehkä siinä, että he ovat puolue, joka kykenee houkuttelemaan nukkuvia äänestäjiä äänestämään vaalipäivänä. Osittain perussuomalaisten hyvät vaalimenestykset ovat olleet sen supervoiman ansiota ja nyt se kysymys kuuluu, mitä sille porukalle tapahtuu nyt toisella kierroksella. Lähtevätkö he äänestämään ollenkaan vai jäävätkö he kotiin, Tujunen pohtii.