Tutkija: ”Länsi ei ole asettanut tarpeeksi rajoja Israelin toimille”

– Näyttää siltä, että länsi ei ole asettanut tarpeeksi rajoja Israelin toimille. Israelin sotilaallisena tavoitteena on heikentää Hizbollahia mahdollisimman paljon, mutta kysymys on siitä, kuinka pitkälle he menevät sotalakien puitteissa ja kuinka paljon siviiliväestö kärsii iskuista, arvioi Lähi-idän instituutin tutkija Samuli Lähteenaho MTV Uutisille.

Israel tuleekin seuraamaan tarkasti Yhdysvaltojen ja EU:n reaktioita, Lähteenaho toteaa.

Lähteenaho asuu Beirutissa ja kertoo tunnelman olevan siellä huolestunut.

– Tunnelma on Beirutissa kaoottinen. Monet siviilit ovat menettäneet kotinsa ja joutuvat nyt järjestämään elämäänsä uudelleen, kertoo Lähteenaho.

Hän kuvaa viime yön pommituksia suurimmiksi sitten viime lokakuun, jolloin Israelin ja Hamasin välinen sota jälleen eskaloitui.

Aiemmat iskut Beirutiin ovat olleet yksittäisiä iskuja, mutta viime yön iskut olivat laajempia kuin aiemmin ja ne jatkuivat läpi koko yön.

Israel on iskenyt voimakkaasti Libanoniin koko kuluvan viikon ajan. Israelin armeija myös sanoi lauantaina olevansa valmiustilassa laajemman konfliktin varalta.

Israelin viime yön iskuissa kuoli Hizbollahin ylin johtaja Hassan Nasrallah. YK kertoo yli 50 000 ihmisen paenneen Libanonista Syyriaan Israelin ilmaiskujen pelossa.

Lähteenaho pitää todennäköisenä, että Israelilla oli oikeaa tiedustelutietoa Nasrallahin sijainnista, jonka takia he juuri iskivät voimalla siviilialueelle.

– Käytetyt räjähteet olivat massiivisia ja romahduttivat kokonaisen korttelin. Alue on tiiviisti asuttu, ja pommitukset aiheuttivat paljon vahinkoa siviileille, Lähteenaho kertoo.

"Askel tuntemattomaan"

Lähteenahon mukaan on vaikea vielä sanoa, miten tilanne Lähi-idässä tulee muuttumaan tämän iskun myötä.

– Tämä on iso muutos ja askel tuntemattomaan. Hizbollah on sanonut olevansa valmis aselepoon, jos Israel suostuu siihen Gazassa. Tämä on ollut esillä myös Gazan tulitaukoneuvotteluissa.

Lähteenaho nostaa esille myös, että Israelin näkökulmasta kyse on siitä, että he pyrkivät painostamaan Hizbollahia tekemään erillisen tulitaukosopimuksen, jossa Hizbollah vetäisi joukkonsa kauemmas rajaseudusta.

Hizbollah on yksi maailman raskaimmin aseistetuista ei-valtiollisista sotilasjoukoista. Iran rahoittaa ja varustaa Hizbollahia. Esimerkiksi EU, Yhdysvallat ja Kanada määrittelevät Hizbollahin terroristijärjestöksi.

– Sitten taas Hizbollahia tukevan Iranin näkökulmasta tämä on iso isku heidän vaikutusvallalleen alueella. On vaikea ennakoida, miten Iran reagoi.

NBC News uutisoi jo, että Iran olisi lähettämässä joukkojaan Libanoniin Israelin viime iskujen seurauksena, mutta Lähteenaho nostaa esille, että se on joka tapauksessa monimutkainen asia diplomaattisesti ja poliittisesti, eikä osaa arvioida vielä kuinka todennäköistä tämä olisi.

– Kriisitilanteessa voi tulla erilaisia lausuntoja, jotka eivät välttämättä toteudu. Ulkovallan joukkojen tuominen Libanoniin on diplomaattisesti ja poliittisesti monimutkainen asia. Hizbollahilla on ollut tiivistä yhteistyötä Iranin kanssa, mutta joukkojen tuominen maahan ei ole yksinkertaista. On liian aikaista arvioida, kuinka realistinen tämä skenaario on.

Hizbollah ei tähän kaadu

Hizbollah on myös vahvistanut Hassan Nasrallahin kuoleman.

Jo aiemmissa iskuissa Israel on onnistunut surmaamaan muita Hizbollahin johtohahmoja, mutta Lähteenaho huomauttaa että järjestöllä on luultavasti jo Nasrallahin seuraaja valmiina, toinen kysymys on se, milloin se julkistetaan.

– Hizbollah on vahva organisaatio, jolla on Libanonissa oma lojaali kannattajakuntansa sekä laaja sotilaallinen ja siviili-infrastruktuuri. Merkittävän johtajan kuolema ei tuhoa tai heikennä järjestöä merkittävästi.

Israel on todennut, että se ei ole vielä käyttänyt kaikkia keinojaan. Lausunnoissaan Israel totesi, että he osaavat tavoittaa kenet tahansa, joka ukaa Israelin kansalaisia.

Hizbollahilla on kuitenkin tarve uusille johtohahmoille. Lähteenaho toteaa, että Nasrallahin mahdollinen seuraaja voisi olla Hashim Safi al-Din, joka selvisi viime yön iskuista.

– Tällaisia organisaatioita on hyvin vaikea tuhota pelkästään johtohahmoja eliminoimalla.