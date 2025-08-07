Libanon: Israelin iskussa kuollut ainakin viisi ihmistä

LK0708 Libanon
Libanonin poliisi ja pelastushenkilöstön jäsen tarkastavat autoa, joka oli israelilaisten iskun kohteena.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 07.08.2025 21:15

MTV UUTISET – STT

Israel on jatkanut iskujaan aselevosta huolimatta.

Israelin isku on tappanut ainakin viisi ja haavoittanut kymmentä ihmistä Itä-Libanonissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Libanonin kansallisen uutistoimiston mukaan isku osui ajoneuvoon lähellä Syyrian rajaa.

Israel on jatkanut iskuja Libanoniin marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Israel on uhannut jatkaa iskuja, kunnes äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista.

Yhdysvaltojen painostamana ja Israelin uusien iskujen pelossa Libanonin hallitus päätti tällä viikolla esittää, että armeija riisuu Hizbollahin aseista ennen kuluvan vuoden loppua. Hizbollah tyrmäsi päätöksen.

Lisää aiheesta:

Israel iski Hizbollahia vastaan LibanonissaLibanonista raketteja kohti Israelia, Hizbollah kieltää osallisuudenLibanon: Yksi kuollut Israelin iskussaIsraelin turvallisuuskabinetti aloitti odotetun kokouksensa – määrä äänestää tulitaukoehdotuksesta LibanonissaIsraelin turvallisuuskabinetin odotetaan tekevän päätös tulitauosta LibanonissaIsrael ilmoitti aloittavansa iskut Libanoniin
LibanonIsraelUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Libanon