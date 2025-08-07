Libanon: Israelin iskussa kuollut ainakin viisi ihmistä

Israel on jatkanut iskujaan aselevosta huolimatta.
Israelin isku on tappanut ainakin viisi ja haavoittanut kymmentä ihmistä Itä-Libanonissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Libanonin kansallisen uutistoimiston mukaan isku osui ajoneuvoon lähellä Syyrian rajaa.
Israel on jatkanut iskuja Libanoniin marraskuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Israel on uhannut jatkaa iskuja, kunnes äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista.
Yhdysvaltojen painostamana ja Israelin uusien iskujen pelossa Libanonin hallitus päätti tällä viikolla esittää, että armeija riisuu Hizbollahin aseista ennen kuluvan vuoden loppua. Hizbollah tyrmäsi päätöksen.