Israel: Hizbollahin korkein johtaja Hassan Nasrallah kuollut iskuissa

Nasrallah ei ole esiintynyt julkisesti vuosiin, koska hän tiettävästi on pelännyt joutuvansa Israelin salamurhaamaksi. Hän on pitänyt kuitenkin televisiopuheita joka viikko.

Nasrallah on väittänyt, että Hizbollahilla on 100 000 taistelijaa, vaikka riippumattomien arvioiden mukaan määrä on 20 000–50 000. Monet heistä ovat hyvin koulutettuja ja taistelukuntoisia ja he ovat taistelleet Syyrian sisällissodassa.