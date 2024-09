Suurlähettiläs: Israel voi pyrkiä hakulaiteiskuilla täysimittaiseen sotaan – "Pystyi näyttämään, että kukaan ei ole turvassa"

– He ovat sanoneen selkeästi, että tulevat tämän kostamaan. On kuitenkin pidettävä mielessä se, että Hizbollah ei vieläkään halua täysimittaista sotaa, Meskanen sanoo.

Yhdysvaltain painostuskyky heikko

– Yhdysvaltain kyky painostaa Netanjahua, jolla on oma tulevaisuus pelissä, on kuitenkin heikko.

Hermostuneisuus Beirutissa kasvaa

Meskanen sanoo, että tilanne Libanonissa on ollut hyvin pitkään erittäin epävakaa. Maa on kärsinyt pitkään talouskriisistä ja instituutioiden heikkoudesta. Sairaaloiden kapasiteetti on kovalla koetuksella, sillä räjähdyksissä loukkaantuneita on tuhansia.