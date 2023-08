Tutkija ennustaa presidenttiehdokkaiden rahoituksen kasvavan – "Varteenotettavia ehdokkaita nyt enemmän"

Presidentinvaalien yhteenlaskettu vaalirahoitus nousee vuoden 2018 vaaleista, sillä nyt varteenotettavia ehdokkaita on enemmän kuin kuusi vuotta sitten. Näin arvioi vaalirahoitukseen erikoistunut tutkija Tomi Venho .

Presidentinvaalien yhteenlaskettu vaalirahoitus on Venhon mukaan laskenut vuoden 2006 vaaleista alkaen. Nyt tähän trendiin saattaa tulla muutos.

– Aikaisemmin on ollut päivänselvää, että vaaleissa on ollut vain muutama ehdokas, jolla on oikeasti mahdollisuuksia tulla valituksi. Ne ovat laittaneet enemmän rahaa kampanjointiin, ja muut ovat olleet mukana vain saadakseen puolueelleen näkyvyyttä, Venho sanoi STT:lle.