Turku Energia tyrmää hallituksen hätärahoituksen ehdot: "Eihän kukaan siihen tarraa, jos ei ole ihan pakko"

– Turku Energialla sille ei ole tarvetta. Jos jollain muulla markkinatoimijalla sille on tarvetta, niin toki heille on hyvä, että se on olemassa. Se on sellainen viimeinen hätävara. Siitä täytyy maksaa yli 10 prosentin korkoa. Eihän kukaan siihen tarraa kiinni, jos ei ole ihan pakko, sanoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.