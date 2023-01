Turkki haluaa Nato-keskustelulla viedä huomion pois todellisista ongelmistaan – omaa hyperinflaatiota peitellään Ruotsin ja Suomen kustannuksella

Edeltävinä kuukausina maat ovat käyneet neuvotteluja, joskin laihoin tuloksin. Koraanin polton jälkeen neuvottelut on pistetty kokonaan jäihin. Ainakin toistaiseksi.

Moni asiantuntija on arvioinut, että tilanteeseen ei ole odotettavissa ratkaisua ennen vaaleja. Näin uskoo myös Yanar.

– Turkilla saattaa olla motiivi pidentää näitä neuvotteluja. Turkin hallinto hyötyy selvästi siitä, että he omasta mielestään pysyvät kovana eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia vastaan.

Viime viikkoina on nähty niin koraanin poltto kuin Turkin presidentti Erdogania esittävän nuken roikottaminen Tukholmassa. Nämä molemmat tapaukset nähtiin Ruotsissa, mutta kyllä Suomessakin on osattu kohauttaa. Nimittäin Ville Rannan Iltalehdessä julkaistu pilapiirros Erdoganista nosti oman kohunsa Turkissa.

Helsingin kaupunginvaltuutettu on seurannut tiiviisti sitä, millaista Nato-keskustelua käydään turkkilaisessa mediassa. Suomi jää Ruotsin varjoon, kerrankin ehkä hyvässä mielessä.

Kovilla puheilla Yanar tarkoittaa sitä, että viime päivinä mediassa on entisestään korostunut uhkaus poliittisten päättäjien keskuudessa siitä, että Nato-hakemusta ei voida hyväksyä, jos ”tämä tilanne jatkuu näin”.

Ratkaisu Turkin vaalien jälkeen?

Yksi oleellisin kysymys tällä hetkellä on se, mitä tapahtuu Turkin vaalien jälkeen. Siinäkin tapauksessa, että Erdogan häviäisi vaalit.

– Vaikka vaalit voittaisi kuuden puolueen koalitio, joka on opposition vaihtoehto. Sielläkin on entisiä nationalisteja porukassa mukana. Tällainen terrorismipuhe saa paljon kannatusta turkkilaisessa yhteiskunnassa.

Ensinnäkin Turkki haluaa Yhdysvaltojen kanssa hävittäjäkaupat maaliin. Toiseksi Turkki haluaa nostaa esiin Pohjois-Syyrian pääpuolueen PYD:n linkit Kurdistanin työväenpuolueeseen (PKK), joka luokitellaan terroristiseksi järjestöksi. Kolmas tavoite on lännen vastustaminen, joka hyödyttää vaaleissa.

– Tämä on myös Naton uskottavuusongelma. Jos Nato on vakuuttanut, että meillä on avoimien ovien politiikka, jos se ei käytännössä toimi, onhan se aika iso isku koko Natolle olemassaololle.