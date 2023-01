Turkki hermostui Erdogania arvostelleisiin ulkomaisiin medioihin – yrittävät hallinnon mukaan ohjailla Turkin politiikkaa

Jotkut ulkomaiset mediat ovat ottaneet Recep Tayyip Erdoganin silmätikukseen ja yrittävät vaikuttaa Turkin vaaleihin, syytti AK-puolueen tiedottaja.



Turkin hallinto on hermostunut ulkomaisiin medioihin, jotka arvostelevat presidentti Erdogania ja yrittävät hallinnon mukaan ohjailla Turkin politiikkaa.



Erdogania lähellä olevien medioiden ja poliitikkojen hampaisiin ovat joutuneet ainakin Economist-lehti, uutistoimisto Bloomberg sekä viimeisimpänä saksalainen Stern-aikakauslehti, joka luonnehti Erdogania "tuhopolttajaksi".



Turkin lähestyvistä vaaleista kirjoittanut Stern arvioi, että Erdogan haluaa vaalikampanjassaan aiheuttaa epävakautta sekä vaikuttaa myös saksanturkkilaisiin. Erityisesti Turkissa suututti lehden räväkkä kansi.



– Erdogan, tuhopolttaja. Vallan turvaamiseksi Turkin presidentti ruokkii vaarallisia konflikteja myös Saksassa, lehden kannessa luki.



Erdoganin AK-puolueen varapuheenjohtaja ja tiedottaja Ömer Celik otti kantaa länsimaisten uutisvälineiden uutisointiin torstaina. Hän syytti niitä yrityksistä mustamaalata Erdogania.



– Jotkut länsimaiset uutisvälineet maalittavat presidenttiämme järjestelmällisesti. Ne ottavat puolia Turkin vaaleissa. Ne osoittavat avoimesti, että niitä häiritsee presidenttimme riippumaton ja periaatteellinen linja ulkopolitiikassa, Celik tviittasi.



– Se, mitä ne tekevät, ei ole uutistyötä vaan alkeellista mustaa propagandaa. Niille Turkki, joka ei ota käskyjä keneltäkään, on painajainen. Ne luulevat voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin Turkissa rumilla ja vastuuttomilla lähestymistavoilla, Celik kirjoitti ja lupasi niille "läksyn".



Turkin vaalit järjestetään näillä näkymin ennenaikaisesti 14. toukokuuta. Turkin omat mediat toimivat pääosin hallinnon ohjauksen alaisina eivätkä poikkea virallisesta linjasta.



Viime viikolla puhuttanut Economist-lehti sen sijaan varoitti kansijutussaan Turkin olevan täyden itsevaltiuden partaalla.



– Turkki on katastrofin partaalla yhä epävakaamman presidenttinsä aikana. Erdoganin käytös vaalien lähestyessä saattaa työntää Turkin syvästi ongelmaisen demokratian rajan yli täyteen diktatuuriin, se kirjoitti.