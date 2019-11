Turkissa Syyrian rajan tuntumassa nuoret tulevat toimeen salakuljetuksella – rajan yli kulkee paitsi teetä ja tupakkaa myös ihmisiä

– Se ei ole mitään verrattuna siihen kuinka vaikeaa työ on. Riskinä on päätyä vankilaan tai jopa kuolla.

Aikaisemmin salakuljetus suuntautui Cizrestä erityisesti Syyriaan, mutta nyt toiminta on painottunut Irakin rajalle. Ahmetin mukaan salakuljettaminen on tullut vaikeammaksi. Rajan tuntumassa on yhä useammin tarkastuspisteitä.

Rajanylityspisteellä on selvästi omat sääntönsä. Salakuljettajien autojen bensatankkeja on laajennettu ja autojen sisällä on salalokeroita. Toisaalta myös rajatarkastajille ja poliiseille on avautunut mahdollisuus tienata. Usein tarkastettavan passin väliin laitetaan rahaa, tai autoa syynättäessä sen sisälle jätetään ylimääräinen tupakkakartonki tarkastajalle.