Turkin peli herättää kysymyksiä Suomenlahden molemmin puolin: "Lillumme keskellä myrkyllistä lientä"

Turkin suunnalta on viime aikoina yllätetty jos jonkinnäköisillä lausunnoilla. Viimeisin lausunto lupasi hyvää Suomelle, mutta ei niinkään Ruotsille.

Viime kuukaudet on toitotettu miltei kyllästymiseen saakka sitä, miten Natoon kuljetaan yhdessä rinta rinnan ja miten Natossa luotetaan avointen ovien politiikkaan.

Ruotsin TV4:n politiikan toimittajan Ann Tibergin mukaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin lausunto on herättänyt huolta ja kärjistänyt keskustelua kahdella tavalla.

– Osa kysyy, ovatko ruotsalaispoliitikot tehneet huonoa työtä ja hoitaneet Nato-prosessia huonosti. Osa taas on sitä mieltä, että on samantekevää, mitä tehdään, sillä Ruotsi on osa suurempaa peliä.