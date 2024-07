Turkin EM-kisasankarin kohutemppu tutkintaan

– Turkkilaisten äärioikeistolaisten symboleilla ei ole sijaa stadioneillamme. Jalkapallon EM-kisojen käyttämistä rasismin alustana on täysin mahdotonta hyväksyä, Faeser sanoi viestipalvelu X:ssä.

– Tavalla, jolla tuuletin, oli jotain tekemistä turkkilaisen identiteettini kanssa. Olemme kaikki turkkilaisia, olen erittäin ylpeä turkkilaisuudestani, ja se on eleeni tarkoitus, Demiral sanoi.

Harmaat sudet -ryhmän ideologiaa on kuvattu äärikansallismieliseksi ja uusfasistiseksi. Järjestö on muun muassa osallistunut vuosien varrella poliittisiin väkivaltaisuuksiin ja Paavi Johannes Paavali II:n murhaa vuonna 1981 yrittänyt Mehmet Ali Agca oli Harmaan susien jäsen. Järjestön toiminta on kielletty Ranskassa ja Itävallassa, mutta ei Saksassa.