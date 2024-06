Tämä näky EM-katsomossa nostatti kohun – nyt puhuu kyseenalaisesti imitoitu Ruud Gullit

Kolme hollantilaisfania joutui viikonvaihteessa ankaran kritiikin kohteeksi, kun he yrittivät jäljitellä Gullitin ulkonäköä sunnuntain Puola-ottelussa.

Kiistanalainen tempaus on jakanut mielipiteitä, mutta Gullit itse ei ollut näkemästään kauhuissaan.

Yksi faneista myönsi virheensä

Blackface-ilmiö on peräisin 1800-luvulta, ja se edustaa Yhdysvalloissa vanhaa ja nykyisin paheksuttua teatteriperinnettä, joka liittyi rasististen stereotyyppien korostamiseen.

– Ehkä tein virheen, tai se oli vain sokea piste minulle. Viimeinen asia, mitä haluan tehdä, on loukata ihmisiä, ja siksi olen päättänyt lopettaa, hän sanoi DutchNewsin mukaan.

– Olen saanut paljon todella mukavia vastauksia, mutta on selvästi olemassa ryhmä, joka on eri mieltä. Minun on kunnioitettava ja kuunneltava sitä. En halua ihmisten muodostavan tietynlaista, epämiellyttävää mielleyhtymää esityksestäni.