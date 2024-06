Näky katsomossa järkytti EM-kisoissa – fanien tempaus aiheutti someraivon

Tempausta ei katsottu hyvällä ja se sai runsaasti kiivasta ja vihaista palautetta sosiaalisessa mediassa. Hollantilaiset kulttuurinormit ovat edelleen säännöllinen keskustelun aihe ja jouluhahmo Zwarte Piet on edelleen käytössä huolimatta siitä, että sillä on yhteyksiä siirtomaa-aikaan. Kyseistä hahmoa esittää perinteisesti valkoihoinen näyttelijä, jolla on naama maalattuna mustaksi, afro päässään ja huulet maalattuna punaisiksi.