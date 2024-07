EM-kisojen kohutuuletuksessa uusi käänne – presidentti matkustaa Saksaan

Turkki voitti neljännesvälierän 2-1. Demiral joutui teostaan myös Euroopan jalkapalloliiton Uefan syyniin. Tapahtuma on nyt tutkinnassa. Asiasta on tullut iso poliittinen kysymys. Saksan sisäministeri Nancy Faeser kirjoitti aiemmin aiheesta X:ään.

– Turkin äärioikeiston symboleilla ei ole sijaa stadioneillamme. Jalkapallon EM-kisojen käyttäminen rasismin jalustana on täysin hyväksymätöntä, Faser kirjoitti.

Tämän jälkeen Turkki kutsui Saksan suurlähettilään tapaamiseen. Turkin ulkoministeriö oli verrannut Saksan reaktiota muukalaisvihaan. Saksalaiset vastasivat kutsumalla Turkin suurlähettilään vuorostaan tapaamiseen. Nyt tapaus on saanut uusia mittasuhteita.

Saksalaislehti Bildin mukaan Turkin presidentti Erdoganin oli tarkoitus matkustaa lauantaina Azerbaidjaniin, mutta hän on muuttanut suunnitelmiaan "tukeakseen Turkin joukkueen selkärankaa". Erdoganin odotetaan olevan paikalla Turkin puolivälierässä Berliinissä.

Susitervehdys yhdistyy vahvasti Harmaisiin susiin, joka on äärioikeistoliike. Harmaat sudet on liitetty poliittisiin murhiin aina 1970-luvulta lähtien.

– He pitävät tätä elettä kyseenalaisena, jotka näkevät itsensä syrjäytyneinä ja tällaisen nationalismin uhreina ja muistavat historian, jolloin liikkeeseen liittyvät tappoivat toisinajattelijoita, kirjailija ja Turkin asiantuntija Ekim Caglar sanoi TT:lle.

Demiral oli sanonut ottelun jälkeen, että eleessä ei ollut kyse kuin hänestä ja hänen turkkilaisesta identiteetistään. Politiikan ja jalkapallon yhteyksistä kirjoittanut Caglar on sitä mieltä, että tekoa ei pitäisi vähätellä.

– Ottaen huomioon sen, mitä tiedämme, miten sitä on käytetty ja missä liikkeissä se on ollut keskeisessä asemassa, niin se on poliittinen symboli. Yritykset depolitisoida symboli perustuu heikkoihin argumentteihin, Caglar totesi.