Turkin äkillinen mielenmuutos yllätti asiantuntijan: "Vain Erdogan yksin tietää, miksi sopu syntyi juuri nyt"

– Sopimuksen pihvi on se, että sopimus [ylipäätään] on. Ydin on viimeinen kohta, jossa Turkki sanoo tukevansa Suomen ja Ruotsin pyrkimystä Naton jäseneksi. Muu asia on sitä, millä hinnalla Turkki halusi sopimuksen Suomelta ja Ruotsilta. Sopimuksessa vakuutellaan yleisellä tasolla, että terrorismi tuomitaan ja siinä on myös yksityiskohtia, miten Turkin näkökulmasta terrorismin torjumista voidaan edistää.