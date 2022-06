Asiantuntija Turkin luovutusvaatimuksista: Erdoganin ajatuksenjuoksua lähes mahdoton ennustaa – "Turkki pelaa myös Venäjän suuntaan"

Turkin oikeusministeri on ilmoittanut, että maa aikoo esittää Suomea luovuttamaan 12 terroristiksi epäiltyä ihmistä tiistaina solmitun Nato-sovun nojalla.

– Nyt on saavutettu yhteisymmärrys siitä, että vaatimuksia voi esittää. Ymmärrys on myös siitä, miten vaatimukset käsitellään. Suomessa ja Ruotsissa noudatetaan ihmisoikeussopimuksia ja lakia, MTV Uutiset Liven haastattelema Penttilä sanoo.

Asiantuntijan mukaan Turkin kanssa tehdyn sopimuksen sisältö on ollut kaupankäyntiä alusta saakka. Turkille on tärkeää, että se on saanut omat huolensa Naton pöydälle. Mihinkään isompaan kriisiin Penttilä ei enää usko.