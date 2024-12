Turhautunut hittiartisti lopetti soolouransa – sai tarpeekseen "nippelinappelihommista"

Yksi ajanjakso on saatettava kunnolla loppuun, jotta pöytä on niin sanotusti tyhjä ja uusi ajanjakso voi alkaa, ajattelee soolouransa lopettanut laulaja Iisa Pajula.

Elokuussa 2013 julkaistu Perjantai-kappale käynnisti Iisa Pajulan, 45, soolouran artistinimellä Iisa. Tuo sooloprojekti sai päätepisteensä joulukuun alussa loppuunmyydyn Helsingin Savoy-teatterin lavalla.

– Minulla on mennyt kaksitoista vuotta Iisa-sooloprojektin parissa. Teen tämän (soolouran lopettamisen) oman luovuuteni vaalimiseksi, Pajula sanoo MTV:lle.

– Tuntuu, että minulla on vielä tosi paljon annettavaa taiteilijana ja samalla minulla on ollut tosi vahva tunne siitä, että tämä sykli päättyy näihin kahteentoista Iisa-vuoteen.

Iisa nousee yli kymmenen vuoden tauon jälkeen lavalle Regina-yhtyeen kanssa ensi kesänä.

Kun tieto soolouran päättymisestä tuli julki viime keväänä, Iisa mainitsi Helsingin Sanomien haastattelussa yhdeksi syyksi lopettamiselle sen, että hän koki asemansa niin sanottuna indieartistina tukalaksi Suomen nykyisessä musiikkibisneksessä.

– Indieartistikokoluokassa Suomessa meillä on niin pieni markkina, että vaikka on kaikki mahtavat levy-yhtiöt ja tiedottajat ja muut tukijoukot apuna, siinä saa olla koko ajan niin sanottuja nippelinappelihommia tekemässä ja kantamassa vastuuta.

Iisa vuonna 2009.

Nippelinappelihommilla Pajula tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisen median kanavien ylläpitoa.

– Se on vienut minulta tosi valtavasti aikaa se sellainen nippelinappeli, muu kuin se pelkkä luova taiteellinen tekeminen. Meidän aika täällä on rajallinen, ihan yksilön ja planeetankin tasolla. Jos haluaa jotain tehdä sillä ajalla vielä jotain, se on tehtävä, laulaja toteaa.

– Ja minusta tuntuu, että minulla on vielä asioita, joita haluan tehdä ja sen takia minun pitää valita, että mitkä asiat ovat sellaisia, jotka olen jo tehnyt ja käytän sen niistä säästyvän ajan tekemällä niitä muita asioita. Se ajaa minua eteenpäin.

Pelottava muutos

Iisa Pajulan yli kymmenen vuotta kestäneen soolouran aikana maailma on muuttunut paljon – ja musiikkibisnes sen mukana.

– Minun mielestäni musiikkibisnes on muuttunut… no, se on muuttunut. En halua arvottaa, onko se muuttunut huonompaan vai parempaan, koska se riippuu siitä, mistä vinkkelistä asiaa katsoo.

– Jos katsotaan indieartistin vinkkelistä ja muistelen 2010-lukua, saati 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä, vaikka silloin, kun olimme Reginan kanssa aktiivisia ja aloittelin soolouraa, silloin oli vielä jotenkin hyvällä tavalla paljon enemmän ikkunoita auki.

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana Iisa arvioi kotimaan musiikkibisneksen kasvaneen ja ammattimaistuneen valtavasti. Laulaja on seurannut tilannetta sekä artistin näkökulmasta että bisneksen vinkkelistä.

Iisa esiintymässä Marimekon kevätnäytöksessä vuonna 2016.

– Olen ollut niin sanottuna housewriterina eli kirjoittanut muille artisteille biisejä.

– Viime vuodet olen esimerkiksi ollut mukana Teoston hallituksessa ja hyvinkin aktiivisesti seuraan sitä, mitä alalla tapahtuu ja miten bisnes kehittyy, mitkä isot trendit liikkuvat, mitä maailmalla tapahtuu. Sitä kautta näkövinkkeli on aika erilainen, Pajula sanoo.

Pajula kuvailee musiikkialalla tapahtunutta muutosta huimaavaksi sekä yhden tekijän näkökulmasta myös aika pelottavaksi.

– Samalla haluan ajatella, että muutos on vähän kuin veden virtaus. Se vain tapahtuu. Siihen voi asettua poikkiteloin niin, ettei halua muutoksen tapahtuvan, mutta se ei valitettavasti sitä keskeytä.

– Vanhoja menneitä aikoja voi haikailla tai sitten voi miettiä, mitä voi omalla panoksellaan tuoda väistämättä koko ajan muuttuvaan musiikkibisnekseen ja koko alaan.

Iisa lavalla Helsingin Juhlaviikoilla kesällä 2014.

Musiikkialan muuttumisen sijaan yksi päivänpolttava asia huolettaa Iisaa paljon. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman Suomen hallituksen kulttuurileikkaukset ovat akuutti asia.

– Se huolestuttaa todella paljon. Se on ehdottomasti sellainen kehityssuunta, joka murentaa kulttuuripohjan ja musiikkibisneksen pohjan, Iisa Pajula toteaa.

– Meillä pitäisi olla Suomessa hyvin tuettu kulttuurielämä, jotta myös niille löytyisi elintilaa, jotka eivät ole ison viihdebisneksen palveluksessa artisteina. Se on se kaikista akuutein hätä kentällä ja tunnen myös omissa nahoissani. Haluan kuitenkin korostaa, että tämä urapäätös on iso kokonaisuus, jossa on monia eri "striimejä".

Iisa Pajula ei aio jättää musiikin tekemistä kokonaan.

Esikoisromaani tulossa

Iisa Pajula julkaisi Iisa-artistinimellä viisi studioalbumia. Viimeiseksi jäänyt levy, nimeltään Hardore, julkaistiin maaliskuussa 2024.

Mitä tapahtuu Iisan elämässä seuraavaksi?

– Nyt, kun moni on kysynyt, että mitä aion alkaa tekemään, kun lopetan Iisan soolouran, minä oikeastaan tuskastun mielessäni, kun ensimmäinen reaktioni on se, että yritän nyt tehdä kaikki keskeneräiset projektini valmiiksi, Pajula sanoo.

Iisa esiintymässä Seinäjoen Provinssissa kesäkuussa 2017.

Pajula kirjoittaa parhaillaan esikoisromaaniaan. Miten proosatekstin kirjoittaminen eroaa laulujen sanoitusten kirjoittamisesta?

– Koen, että se on sitä samaa luovuuden lähdettä. Mutta kyllä proosan kirjoittaminen on ollut ihan samperin vaikeaa, hän naurahtaa.

– Luulin, että tekstilajista toiseen hyppääminen tapahtuu todella paljon luontevammin kuin on tapahtunut. Nyt ollaan ihan hyvässä vaiheessa. Tuntuu, että olen löytänyt vihdoinkin sen äänen, joka kertoo proosatekstiä.

Ennen soolouraansa Iisa Pajula oli kolme arvostelumenestykseksi noussutta albumia julkaisseen Regina-yhtyeen laulaja. Kun Regina reilut kymmenen vuotta sitten lopetti toimintansa, Iisan sooloura alkoi.

Nyt Pajulan sooloura Iisana on tullut päätökseen ja Regina tekee ensi kesänä muutamia paluukeikkoja.

– Nyt myös, kun Iisan kaari sulkeutuu, se, että käymme Reginan kanssa moikkaamassa yleisöä vuosikymmenen jälkeen, se tuntuu… En ihan osaa sanoa, miten, mutta jotenkin ne asiat liittyvät toisiinsa.