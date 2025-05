Tuore Leijonat-kapteeni oli heti sanojensa mittainen – "Se välittyy tuohon joukkueeseen"

Tähtipuolustaja Mikko Lehtonen toimii Leijonien kapteenina käynnissä olevissa MM-kisoissa.

Kapteenipesti on 31-vuotiaalle Lehtoselle uran ensimmäinen. Hän on aiemmin toiminut kahdesti Leijonien MM-joukkueen varakapteenina, mutta nyt rintaa koristaa ensimmäistä kertaa C-kirjain.

Lehtonen arvostaa kapteeninimitystä todella korkealle.

– Iso vastuu siinä samalla myöskin, mutta on se kunnia-asia. Hieno saavutus omalla urallani, että on nimettynä kapteeniksi. Nostan sen tosi korkealle ja nöyrästi otan vastaan, Lehtonen kertoo MTV Urheilulle.

Lehtonen on jo lukuisien vuosien ajan lukeutunut Leijonien avainpelaajien joukkoon niin EHT:llä kuin arvoturnauksissakin. Upeaa uraa Euroopan kivikovissa sarjoissa luova puolustaja on joukkuetovereidenkin keskuudessa pidetty ja arvostettu pelaaja.

– Mikko on tosi ammattilainen ja hoitaa kaiken viimeisen päälle. Tietenkin suht äänekäs kaveri, johtaa ja halu voittaa on aika iso. Sen on huomannut, kun on pelannut seurakaverina kolme vuotta ja maajoukkueessa monta vuotta, joukkuetoveri Juho Lammikko sanoo.

– Hän on lojaali, luotettava ja hänellä on kova vaatimustaso omaa tekemistä kohtaan. Se välittyy myös tuohon joukkueeseen, päävalmentaja Antti Pennanen komppaa.

Lehtonen on tänäkin keväänä yksi Leijonien tärkeimmistä pelaajista. Lehtonen kertoi MTV Urheilulle, millaisella tavalla hän haluaa tätä joukkuetta johtaa.

– Näyttää esimerkillä omalla tekemisellä suuntaa ja tietenkin, että pystyy olemaan hyvin ihmisläheinen, positiivinen ja koettaa tuoda energiaa joukkueelle positiivisella meiningillä ja johtaa joukkoja edestä, Lehtonen sanoo.

Ja sanojensa mittainen Lehtonen on edestä joukkoja toistaiseksi johtanutkin. Lehtonen iski sunnuntaisessa Ranska-pelissä tehot 0+3 ja oli tärkeässä roolissa Suomen nousussa tappioasemasta jatkoaikavoittoon.

