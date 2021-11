Harry Potter -faneille ilouutisia – tuotantoyhtiö varmisti huhut saagan erikoisjaksosta: "Legendaarinen kokoonpano palaa sinne, mistä kaikki taikuus alkoi"

Harry Potter -faneille on tiedossa antoisa vuodenvaihde, sillä saagan tähdet palaavat juurilleen muistelemaan taikamaailmaa ja velkokoulu Tylypahkaa 20 vuotta ensimmäisen Viisasten kivi -elokuvan julkaisun jälkeen.

Juhlavuoden kunniaksi Warner Bros -tuotantoyhtiö on päättänyt toteuttaa Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (suom. paluu Tylypahkaan) -erikoisjakson, jonka on määrä ilmestyä uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta 2022 HBO Max -palvelussa.