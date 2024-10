Tällainen oli Janne Puhakan viimeinen somepäivitys

Entinen jääkiekkoilija Janne Puhakka kuoli 29-vuotiaana henkirikoksen uhrina Espoon Henttaalla. Asiasta uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan Puhakan puolison epäillään ampuneen Puhakan hengiltä sunnuntai-iltana.

Puhakka oli aktiivinen Instagramissa. Hän oli päivittänyt sunnuntaina 13. lokakuuta puolen päivän aikaan tarinat-osioon kuvan valkoisista tennareistaan, kun hän seisoo puusta pudonneiden keltaisten vaahteranlehtien päällä. Instagramin tarinat ovat nähtävissä 24 tuntia niiden julkaisusta.

Puhakan viimeiseksi julkiseksi päivitykseksi jäi video crossfit-treeneistä. Päivitykseen on tullut paljon surunvalitteluita.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Puhakka tähdittää parhaillaan Nelosen Petolliset-sarjaa. Puhakka on yksi Petollisista ja hän on selvittänyt tiensä ohjelman finaaliin saakka. Finaalijakso on tarkoitus esittää torstaina.

Puhakka tuli jääkiekkouransa lisäksi tunnetuksi siitä, että oli ensimmäinen julkisesti homoseksuaalisuudestaan kertonut SM-liigassa pelannut jääkiekkoilija.

Hän on asunut avoliitossa häntä 37 vuotta vanhemman norjalaislääkärin kanssa. Miehet ovat seurustelleet yli kymmenen vuoden ajan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan lääkärismiehen epäillään ampuneen Puhakan.

Poliisi on kertonut tiedotteessaan, että tapauksessa on epäiltynä Puhakan avopuolison ikäinen mies, ja myös ilmoitettu uhrin ikä täsmää tapaukseen. Poliisi on tyytynyt kommentoimaan, että osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan.

Poliisi on myös vahvistanut teon tehdyn ampuma-aseella. Puhakan avopuoliso on sosiaalisen median päivitystensä perusteella harrastanut metsästystä.