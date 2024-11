Tuomioistuin kumosi historiallisen päätöksen: Shellin ei tarvitsekaan puolittaa päästöjään

Ei tiettyä prosenttia yrityksille

Joustra lisäsi, että vaikka Shellillä suurena öljy- ja kaasuyhtiönä on velvollisuus hillitä ilmastonmuutosta, "joka on suurelta osin teollisuusmaiden yritysten aiheuttama", tämä ei tarkoita, että tuomioistuin voisi soveltaa Shelliin yleistä 45 prosentin päästöleikkaustasoa.

"Oikeudenkäynti on tehoton keino"

Tuomioistuimen päätös oli pettymys muun muassa hollantilaiselle ympäristöjärjestö Milieudefensielle, joka on osa kansainvälistä Friends of the Earth -verkostoa. Milieudefensie on yksi niistä järjestöistä, jotka nostivat aikoinaan kanteen Shelliä vastaan.