Tuomas Sammelvuo takoo kovaa tulosta Venäjällä, tappioista tullut "aika reipasta palautetta"– kertoo hilpeästä vastauksesta alku-uransa uteluihin

– Sillon pitää olla erittäin nöyrä, katsoa peiliin ja alkaa oppia, vaikka on millainen pelaajatausta. Kun yhtäkkiä siirtyy valmentajaksi, maailma näyttää hiukan erilaiselta. Se pelaaja, millanen oli itse, pitää painaa sivustalle ja siirtyä muiden asemaan.

Debyytistä Suomen maajoukkueen päävalmentajana on kulunut pian yhdeksän vuotta. Sittemmin Sammelvuo on muun muassa juhlinut Venäjän mestaruutta Kemerovossa ja Kansojen liigan voittoa Venäjän päävalmentajana. Viime vuonna Tokion olympialaisista irtosi hopeinen mitali. Samalla Sammelvuosta tuli ensimmäinen suomalainen päävalmentaja, joka on voittanut mitalin kesäolympialaisten joukkuelajeissa.