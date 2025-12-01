Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz kärsi kotitappion Houston Rocketsille pistein 101–129.
Markkasen pistesaldo oli Utahin toisiksi suurin. Hän teki 18 pistettä ja kauhoi kahdeksan levypalloa, joista seitsemän puolustuspäässä. Lisäksi Markkaselle kirjattiin yksi korisyöttö.
Enemmän pisteitä Utahin riveistä sai vain Ace Bailey, jonka potti jäi 19 pisteeseen.
Ottelun pistekuningas oli Houstonin Alperen Sengun, joka upotti kaikkiaan 27 pistettä. Utahin kärkikaksikkoa paremman tuloksen pussitti lisäksi 25 pisteen Kevin Durant.