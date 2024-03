Tuomari lykkäsi sittenkin Trumpin hyssyttelyrahaoikeudenkäyntiä

Trumpin tiimin mukaan lykkäys ei riittävä

Trumpia vastaan nostettu 91 rikossyytettä

Trumpia vastaan on käynnissä useita muitakin oikeudenkäyntejä. Osa näistä on siviilioikeudenkäyntejä, mutta kaikkiaan liikemiehellä on edessä neljä rikosoikeudenkäyntiä. Trumpista on tulossa ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, jota vastaan aloitetaan rikosoikeudenkäynti.



Trumpin lakitiimi on yrittänyt saada ex-presidenttiin liittyviä rikosoikeudenkäyntejä lykättyä pidettäväksi vasta marraskuun alussa järjestettävien presidentinvaalien jälkeen. Marraskuun vaaleista on tulossa istuvan demokraattipresidentin Joe Bidenin ja republikaanien Trumpin uusintamittelö, sillä kaksikko on jo kerännyt taakseen riittävän määrän puolueidensa ehdokkuuksiin tarvittavia puoluekokousedustajia.



Trumpia vastaan on nostettu kaikkiaan 91 rikossyytettä. Liikemies on kuitenkin pyrkinyt käyttämään oikeushuoliaan keppihevosena aktivoidakseen kannattajiaan ja kritisoidakseen Bidenia. Trump on väittänyt, että oikeusjutuilla pyritään vain aiheuttamaan hänelle hallaa vaaleissa.