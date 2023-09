– Meillä Suomen jääkiekossa on ollut valmennuskulttuurin muutos menossa, ja hän edustaa urheilijalähtöistä toimintatapaa.

Westerlund on aikoinaan valmentanut Pennasta parilla nuorten maajoukkueleirillä. Pennasen valmennusuraa hän on seurannut vain ulkoapäin, mutta päävalmentajaehdokkaan ajatukset tulivat tutuiksi tämän toimiessa Jääkiekkoliiton urheilujohtajan tehtävässä.

Hyvä käsitys lajin kehityksestä

– Uskon, että pelin asiantuntijuus on ollut alun perinkin hänen vahvuutensa. Myöhemmin hän on syventänyt osaamistaan johtamisen puolelle, Westerlund jatkoi.

– Suomessa on puhuttu Suomi-kiekosta ja meidän pelistä. Hän on käynyt sen koulun ja kehittänyt sitä omaan suuntaansa. Hänen vahvuutensa on ennen kaikkea pelin valmentaminen.