Jukka Jaloselta suoraa puhetta avoimesta huippupestistä – vaatii lokakierteen loppumista

Puheenjohtajan tehtävää Kalervo Kummolan jälkeen kahdeksan vuoden ajan hoitanut Nummela kertoi vetäytymispäätöksestään syyskuussa. Nummela hyppäsi pestiin lajipiirien ulkopuolelta. Hän on tehnyt pitkän uran OP-ryhmässä.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että entinen Leijonat-päävalmentaja, TPS:n hallituksessa viime vuodet työskennellyt Erkka Westerlund lähtee mukaan kilpaan puheenjohtajan tehtävästä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

IIHF:n hallituksen jäsen, kahden edelliskevään kotikisojen pääsihteeri Heikki Hietanen on toinen julkisuuteen noussut hakija. Hietanen vahvisti asian Ylelle.

Minkälaisen johtajan Jääkiekkoliitto tarvitsee? Katso Jukka Jalosen selvä näkemys pääkuvan videolta!

Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen esittää suoran näkemyksensä siitä, minkälainen ihminen kiekkoliiton johtoon tarvitaan.

– Haluaisin, että siihen valitaan kokenut kiekkoihminen, joka tietää vuosien takaa jo, että mitä suomalainen jääkiekko pitää sisällään, laajalla rintamalla, ihan junnupuoleen ja naisten kiekkoiluun asti, Jalonen sanoo.

Jääkiekkoliitto on viime vuosina joutunut kohujen keskelle. Viime syksynä junioriottelussa tapahtui rasistista käytöstä. Liitto sai valtavasti kritiikkiä tapauksen hoitamisesta. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu selvitti kokonaisuutta. Lisäksi Naisleijonien pelaajien ja päävalmentajan Pasi Mustosen välinen selkkaus on ollut isosti otsikoissa.

– Pitää olla fiksu ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti, että mihin maailma on menossa ja miten se on muuttunut. Että osaa siihen ottaa kantaa ja johtaa joukkoa siihen suuntaan, että jääkiekostakin puhutaan välillä vähän positiivisemmin. Aika paljon negatiivista on tullut, ihan ansaitustikin. Pitkässä juoksussa se ei ole tietenkään hyvä asia.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja valitaan liittovaltuuston kokouksessa 25. marraskuuta.

Toinenkin vakanssi jaossa

Syyskuussa Jääkiekkoliitto kertoi hakevansa valmennuksen ja huippu-urheilun johtajaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Toimenkuvaan kuuluu kaikkien maajoukkueiden, poislukien A-maajoukkue, moderni urheilun ohjaaminen ja maajoukkueiden päävalmentajien rinnalla johtaminen ja tukeminen. Tehtävää aiemmin hoitaneen Jalosen mukaan nykyinen vastuureppu on paisunut liikaa.

– Toimenkuva on lähtökohtaisesti aika laaja – jopa liian laaja ja sitä pitää ehkä jopa vähän kaventaa. Iso asia on se, kuka ikinä tuohon valitaan, että siellä pitää olla jonkunlaista valmennustaustaa tai ymmärrystä taustalla. Koska muuten on turha lähteä tuonne seuroihin kertomaan, että miten asioita pitäisi tehdä tai muuttaa, jos ei ole oikein ikinä valmentanut. Eihän tuollaisen henkilön löytäminen ihan helppoa ole.

Jalonen alleviivaa huippu-urheilujohtajan pestin osalta uskottavuuden tärkeyttä. Rooliin astuvalla henkilöllä on Jalosen mielestä oltava jo olemassa oleva arvostus Suomi-kiekossa.