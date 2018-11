"Tunsin epäonnistuneeni" – Michelle Obama avoimena lapsistaan ja avioliitostaan: Malia ja Sasha syntyivät keinohedelmöityksen avulla, parisuhdeterapia opetti puhumaan erimielisyyksistä

– Istumme omassa tuskassamme ajatellen, että jotain on mennyt rikki. On tärkeää puhua nuorille äideille siitä, että keskenmenoja tapahtuu, Obama sanoi ABC:n ohjelmassa.

"Biologinen kello on totta"

Koeputkihedelmöitykseen Michelle Obama kertoo päätyneensä ymmärrettyään, että "biologinen kello on totta" ja että "munasolujen tuotanto on rajoitettua".

– Pahinta, mitä me naiset voimme tehdä toisillemme, on se, että emme jaa totuutta ruumiistamme ja siitä, miten ne toimivat.

Obamat ovat käyneet parisuhdeterapiassa

– Tiedän liian monia nuoria pareja, joilla on vaikeuksia, ja jotka luulevat, että heissä on jotain vikaa. Haluan heidän tietävän, että Michelle ja Barack Obama, joilla on hieno avioliitto ja jotka rakastavat toisiaan, tekevät töitä liitonsa eteen. Ja me haemme siihen apua, kun sitä tarvitsemme, Michelle Obama sanoi ohjelmassa.