Michelle Obama jakoi avioliittoneuvoja – paljasti erään yksityiskohdan omasta liitostaan

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama , 58, kertoi sosiaalisessa mediassa 26. marraskuuta, että hän on asunut useissa eri paikoissa, mutta hänellä on aina ollut vain yksi koti. Tällä hän viittasi perheeseensä ja aviomieheensä, Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Barack Obamaan , 61.

– Mutta on tässä yksi asia: avioliittomme ei ole koskaan ollut täysin tasaväkinen. Toinen meistä on aina tarvinnut enemmän tai antanut enemmän. Meidän on oltava valmiita kuuntelemaan toisiamme rehellisesti ja ilman puolustautumista. Vain silloin voimme kehittyä yhdessä, Michelle kirjoitti englanniksi Instagramissa.