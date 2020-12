Oletko ostanut designhuonekaluja käteisellä vaalealta naiselta? Poliisi varoittaa: Tavara saattaa olla varastettu

Kuluvan syksyn aikana rikosten kohteina ovat olleet Etelä- ja Lounais-Suomessa sijaitsevat asunnot sekä loma-asunnot, joissa on tiedetty olevan designhuonekaluja ja -esineitä, kuten esimerkiksi Artek-huonekaluja ja valaisimia.

Tutkinnan yhteydessä poliisi on takavarikoinut suuren määrän huonekaluja, mutta epäilee, että anastettua omaisuutta on vieläkin enemmän.

"On todennäköistä, että osa anastetuista huonekaluista ja esineistä on ehditty myydä käteismyyntinä eteenpäin", poliisi toteaa tiedotteessaan.

Poliisi pyytää ottamaan yhteyttä

Kyseessä on Vantaalla toimiva yksityinen myyjä, joka on 40-vuotias vaalea suomalainen nainen. Nainen on vangittu tänään Satakunnan käräjäoikeudessa epäiltynä useisiin törkeisiin varkauksiin.