Kenen nämä mitalit ja sormus ovat? – Poliisi tutkii Sipoon asuntomurtoja ja kaipaa erikoisille esineille omistajaa

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti vuoden 2019 viimeisenä päivänä Sipoossa tapahtuneesta asuntomurrosta ja epäiltyjen nopeasta kiinniotosta. Poliisin mukaan asuntomurron esitutkinnassa on selvinnyt, että samojen epäiltyjen asunnolta on löytynyt omaisuutta, joka on anastettu Sipoossa 27. joulukuuta tehdyn toisen asuntomurron yhteydessä.