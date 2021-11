Tunnistaisitko tätä pienokaista? Näin suloinen Christoffer Strandberg oli vauvana

View this post on Instagram

– Uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan on saanut minut nostamaan pään ja ihmettelemään mitä ihmettä mutsi duunaa. Myöhemmin uteliaisuus saa minut konttaamaan, nousemaan, kävelemään, unelmoimaan näyttelijyydestä ja lopuksi se saa minut uskaltamaan hakemaan Teatterikorkeakouluun, Strandberg kirjoittaa.

Strandbergin mukaan uteliaisuus kannatti, sillä ilman sitä hän ei olisi paikassa, jossa nyt on. Hän kirjoittaa, että halusi osallistua lapsen oikeuksien päivään, sillä tietää, ettei uteliaisuus itsessään riitä.

– Tarvitaan ensinnäkin oikeus olla lapsi. Tarvitaan turvallisia aikuisia, jotka kannustaa ja tukee. Tarvitaan ymmärrystä ja sallimus olla sellainen kuin on kouluissa. Tarvitaan mahdollisuuksia harrastuksien ja kokemuksien muodossa. Tarvitaan esimerkkejä ja tarinoita, Strandberg kirjoittaa.

Kuva on kerännyt lukuisia ihastuksesta huokailevia kommentteja.

Strandberg on tähdittänyt sekä elokuvia että televisio-ohjelmia, ja on lisäksi esiintynyt muun muassa teatterilavoilla. Hän on ollut etsivänä Masked Singer Suomi -ohjelman 2. ja 3. kaudella, ja juontaa keväällä 2022 ruutuihin palaavan Putous-ohjelman 14. kauden.