Christoffer Strandberg kiittää Heikki Silvennoista: "Aina hurmaava, aina herrasmies"

Juontaja Christoffer Strandberg osoitti kunnioitustaan edesmenneelle Heikki Silvennoiselle.

Juontaja Christoffer Strandberg jakoi videon Instagramin tarinat-osiossaan 18. joulukuuta Heikki Silvennoisen muiston kunniaksi. Silvennoinen kuoli samaisena päivänä 70-vuotiaana.

– Minäkin halusin tähän päivän päätteeksi sanoa, niin kuin niin moni muu on tänään sanonut, Heikille kiitos. Heikki ”Hessu” Silvennoinen. Tämä on ennen kaikkea läheisten suru, mutta tämä on myös suomalainen suru, koska Heikki oli aidosti suuri suomalainen, joka on tuonut niin monelle valtavasti iloa, nautintoa huumorin ja musiikin kautta, Strandberg sanoi videollaan.

Heikki Silvennoinen kuoli 70-vuotiaana 18. joulukuuta.

– Minulla oli iso ilo ja kunnia tavata Heikkiä työn kautta muutaman kerran. Ja ei voi muuta sanoa kuin aina huumorilla, aina hurmaava ja aina herrasmies. Kiitos Heikki, Strandberg jatkoi.

Silvennoinen joutui muutama vuosi sitten sydänleikkaukseen. Tällöin hänellä diagnosoitiin erittäin harvinainen veritauti. Hän kertoi taudistaan keväällä ilmestyneessä Tommi Saarelan kirjoittamassa elämäkertateoksessa Heikki Silvennoinen – nousut ja laskut.

Silvennoinen tunnetaan parhaiten 1990-luvulla alkaneesta Kummeli-sarjasta, jossa hän oli mukana sekä näyttelijänä että käsikirjoittajana.

Häntä on kuvailtu yhdeksi Suomen parhaista blues-kitaristeista.