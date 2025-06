Tunnettu pedofiili järjesti "häät" 9-vuotiaan kanssa Disneylandissa – tunnettu käsittämättömistä tempauksista

Jacky Jhaj on vuosien aikana järjestänyt erilaisia, tuhansia euroja maksavia elokuvallisia tempauksia, joihin hän värvää alaikäisiä tyttöjä näyttelijöiksi.

Tuomittu brittiläinen pedofiili Jacky Jhaj, 39, on Pariisin Disneylandissa järjestettyjen outojen valehäiden taustalla, kertovat muun muassa BBC, The Sun ja The Guardian.

Disneylandissa järjestettiin lauantaina valehäät, joiden morsiamena toimi 9-vuotias ukrainalaistyttö.

Näyttelijä, joka oli kutsuttu esittämään 9-vuotiaan isää, hälytti lauantaina 21. kesäkuuta paikalle poliisit. Noin 100 henkilöä oli palkattu esiintymään seurakunnan jäseninä häihin, jotka videoitiin.

Ranskan syyttäjän mukaan 9-vuotiasta tyttöä ei ole satutettu fyysisesti eikä seksuaalisesti eikä häntä oltu pakotettu rooliin.

Jhaj on tuomittu vuonna 2016 vankeuteen alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Nyt hän on vangittuna Ranskassa, ja häntä syytetään rahanpesusta, petoksesta ja identiteettivarkaudesta.

Myös Scotland Yard etsii häntä tällä hetkellä oikeuden antamien määräysten rikkomisesta.

Disneyland ei kommentoi

BBC kysyi myös Pariisin Disneylandilta kommenttia asiaan, mutta huvipuisto ei vastannut kommenttipyyntöön.

Disneylandia voi vuokrata yksityiskäyttöön sen aukioloaikojen ulkopuolella.

Syyttäjän mukaan huvipuisto oli vuokrattu väärennetyllä latvialaisella henkilötodistuksella.

Ranskalaisen tv-kanavan mukaan puiston vuokraaminen on voinut maksaa jopa 130 000 euroa.

Jacky Jhaj on ollut Britannian seksuaalirikollisten rekisterissä vuodesta 2016.

Useita yrityksiä, rahaa käytettävissä

Jhaj on vuosien aikana järjestänyt erilaisia, tuhansia euroja maksavia elokuvallisia tempauksia, joihin hän värvää alaikäisiä tyttöjä näyttelijöiksi.

Viranomaisilla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, miten Jhaj rahoittaa temppunsa. Hänellä on kuitenkin selvästi kyky saada käyttöönsä huomattavia rahasummia ja valmius käyttää niihin satoja tuhansia euroja.

Jhaj on rekisteröinyt useita yrityksiä järjestääkseen ja maksaakseen elokuvansa ja on nimennyt johtajiksi henkilöitä, jotka eivät poliisin mukaan vaikuta aidoilta.

Väärennetyt hautajaiset

Hänen omituisten temppujensa pitkään listaan kuuluu muun muassa Leicester Squaren Odeon -elokuvateatterin vuokraaminen vale-elokuvan ensi-iltaa varten lokakuussa 2023 ja satojen lasten palkkaaminen toimimaan hänen ihailijoinaan.

Osa casting-toimistoista palkatuista lapsista oli ala-asteikäisiä. Teinitytöt kertoivat, että heitä oli pyydetty huutamaan hänelle ja yrittämään koskettaa häntä.

Vuonna 2021 poliisit oli kutsuttu paikalle, koska oli huolestuttu hänen käytöksestään nuorta tyttöä kohtaan kuvauspaikalla. Hätänumeroon soittaneen henkilön mukaan Jhaj yritti saada itsensä samaan huoneeseen naisnäyttelijän kanssa ja oli lähtenyt kiireesti todeten, että hän luulee joutuvansa pian pidätetyksi.

Niin ikään Jhaj palkkasi noin 100 surijaa osallistumaan väärennettyihin hautajaisiin Bromptonin hautausmaalla Länsi-Lontoossa maaliskuussa 2024.

Hän oli tehnyt varauksen väärällä nimellä. Näyttelijät, joihin kuului nuoria tyttöjä, eivät tienneet, että hän oli seksuaalirikollinen.

Kesäkuussa 2021 hän pysähtyi vuokratulla Bugatti-merkkisellä autolla tanssikoulun eteen Itä-Lontoossa ja jakoi lahjoja 8–14-vuotiaille oppilaille.

Lisäksi Jhaj oli palkannut koreografin menemään kouluun aiemmin päivällä ja pitämään koe-esiintymisiä toista valeproduktiota varten.

Elokuussa 2024 hän järjesti Lontoon O2-areenan lähistöllä oudon kuvauksen, jossa hän räjäytti alastomana BBC News -tekstillä varustetun kuorma-auton. Pelastajat kutsuttiin paikalle räjähdyksen takia.

Ei saa ottaa yhteyttä alle 16-vuotiaisiin

Jhajille oli tempaustensa toteuttamishetkellä langetettu seksuaalisen vahingon estämismääräys (SHPO), joka on tuomioistuimen määräys.

Sen tarkoituksena on suojella ihmisiä, erityisesti lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia aikuisia, mahdollisilta seksuaalisilta haitoilta rajoittamalla henkilön käyttäytymistä.

BBC on nähnyt määräyksestä kopion, jossa luetellaan Jhajia koskevia määräyksiä.

Häntä kielletään ottamasta yhteyttä aiempiin uhreihinsa, menemästä lasten käyttöön tarkoitettuihin julkisiin tiloihin ja ottamasta tarkoituksellisesti yhteyttä alle 16-vuotiaisiin tyttöihin.

Siinä ei kuitenkaan suoranaisesti kielletä tapahtumien järjestämistä alle 16-vuotiaiden lasten kanssa, jos heitä valvotaan.