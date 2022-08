Mies vangittu taposta epäiltynä Kouvolassa, uhri samaa perhettä ja täysi-ikäinen

Poliisin mukaan uhri on täysi-ikäinen henkilö.

Tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto kertoo MTV Uutisille, että poliisi on kuulustellut teosta epäiltyä miestä. Tuomisto ei kuitenkaan halua avata kuulustelujen sisältöä tai tutkinnassa selvinneitä muita asioita, sillä esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Tuomisto vetoaa myös siihen, että kyse on arkaluontoisesta rikoksesta.