Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa nähtiin sunnuntain kierroksella karmiva loukkaantuminen, kun New York Giantsin tulokaskeskushyökkääjän Cam Skattebon nilkka taipui luonnottomaan asentoon.
Skattebon, 23, oikean jalka jäi Philadelphia Eaglesin pelaajan alle pallon kiinniottotilanteessa. Karmea vamma paljastui, kun Skattebo suoristi raajansa. Näky järkytti ympärillä olleita.
– Olen todella järkyttynyt nuoren miehen puolesta. Se näytti erittäin pahalta, Giantsin valmentaja Brian Daboll kommentoi ESPN:n mukaan.
Video tilanteesta alla. Näky voi järkyttää.
Joukkuekaveri Greg Van Roten oli ensimmäisenä auttamassa Skatteboa.