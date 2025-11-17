Tullin irtisanomisten määrä ei ole vielä tiedossa.

Tullin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Mahdollisten irtisanomisten määrä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, Tulli kertoo. Tulli voi irtisanoa työntekijöitä, jos muutosten vuoksi tarjottavia tehtäviä ei oteta vastaan.

Yt-neuvottelut koskivat reilua kahtatuhatta ihmistä. Neuvotteluissa saavutettiin Tullin mukaan yksimielisyys uudesta organisaatiosta ja työtehtävien muutoksista. Henkilöstövähennyksiin ei neuvotteluissa Tullin mukaan pyritty.

Tullin uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.