Tampereen kaupungin muutosneuvottelut aiheuttavat 122 irtisanomista, kaupunki kertoo tiedotteessaan.
Irtisanomisten vaikutus henkilötyövuosina on 82, kun irtisanottavien joukossa on sekä koko- että osa-aikaisia tehtäviä.
Työnantaja arvioi, että vähennykset johtavat ensi vuodelle kohdennettuna noin 6,9 miljoonan euron säästöihin. Koko kalenterivuodelle laskettuna säästöjen määrä vastaa neuvotteluille asetettua 10 miljoonan euron tavoitetta.
Tampere aloitti muutosneuvottelut kohentaakseen merkittävästi alijäämäistä taloustilannettaan.
Neuvottelujen alkaessa arvio oli, että irtisanomiset tai merkittävät tehtävänmuutokset voivat koskea enintään 400:aa ihmistä. Valmistelussa pyrittiin siihen, että haittavaikutukset suoraan kuntalaisrajapinnassa oleviin tehtäviin olisivat mahdollisimman vähäisiä.
