Poliisi ja Tulli: Espanjasta johdettu rikollisorganisaatio tuonut Suomeen marihuanaa lähes 4 miljoonan arvosta

Tutkinnassa takavarikkoon saatiin lähes 40 kiloa marihuanaa ja lähes 100 000 euroa käteistä. Epäiltyjä jutussa on yli 15, joista osa on vangittuna.

− Marihuana on tuotu Espanjasta ja Italiasta Suomeen kaupallisen liikenteen rakenteissa, ja maahantuonnissa on hyödynnetty pikakuriirilähetyksiä. Suorittamamme esitutkinnan perusteella organisaation toimintaa on johdettu Espanjasta ja tyypillistä toiminnassa on ollut eri pikaviestintäpalveluiden välityksellä tapahtunut henkilöiden yhteydenpito, Tullin tutkinnanjohtaja Tero Virtanen kertoo tiedotteessa.