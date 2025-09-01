Tulevana sunnuntaina täydellinen kuunpimennys – sään salliessa näkyy koko maassa

Kuunpimennys 21.12.2010
Edellisen kerran täydellinen kuunpimennys koettiin vuonna 2019.
Koko maassa tapahtuu täydellinen kuunpimennys 7. syyskuuta.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo tiedotteessaan, että sunnuntaina 7. syyskuuta koetaan täydellinen kuunpimennys koko maassa.

Edellisen kerran täydellinen kuunpimennys koettiin Suomessa tammikuussa 2019. Erilaisia kuunpimennyksiä tapahtuu koko maapallolla vuoden aikana 2–5 kappaletta.

Ursan mukaan täydellinen pimennys alkaa kello 20.31 ja pimennyksen syvin hetki koetaan kello 21.12. Täydellinen pimennys päättyy kello 21.53 ja koko pimennys on ohi kello 23.55.

Ursa kertoo, että sään salliessa pimennyksen voi havaita paljain silmin, eikä kiikaria tai kaukoputkea tarvita. 

