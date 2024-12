Tuleeko valkoinen joulu? Näin vastaa meteorologi

Joulun lumitilannetta on jännitetty jo hyvä tovi.

MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että suuressa osassa maata joulu on valkoinen. Ainoastaan lounais-etelä-rannikolla näyttää siltä, että joulu olisi musta tai ennemmin vihreä.

Lumeton joulu näyttäisi olevan tiedossa Pori-Turku-Hanko-akselilla. Myös muualla aivan Uudenmaan rannikolla näyttäisi olevan lumetonta.

Mäntykannaksen mukaan tilanne muuttuu, jos vähänkään lähdetään kohti sisämaata. Nurmijärvellä ja Järvenpäässä voidaan jo puhua valkeasta jouluaatosta.

– Salpausselän kohdalle, kun päästään, niin siellä puhutaan jo useista kymmenistä senteistä, että kyllä suuressa osassa maata on reilusti jouluna. Lähinnä tämä lounaisin Suomi ja etelärannikko ovat niitä alueita, joissa sitä ei ole.

Mäntykannaksen mukaan lunta saattaa tulla kaakkoisrannikolle.

Joulupäivänä käänne

Joulupäivä alkanee pohjoisessa hyvin lumisena, mutta sitten tulee käänne plussakelien myötä.

– Joulupäivänä Pohjois-Suomen ja Lapin yli liikkuu lumisateita, mutta sen jälkeen tulee vettä, että tilanne on sitten vähän plusmiinusnolla.

Lauha joulu

Joulusta on siis tulossa hyvin lauha. Mäntykannas kertoo, että jouluaattona suuressa osassa maata on pikkupakkasta, mutta joulupäivänä ja tapaninpäivänä on plussaa.

Joulupäivä on hyvin lauha ja silloin lumet sulavat vauhdilla pois varsinkin etelässä ja lännessä.

– Mitä pidemmälle ensi viikkoa mennään, sitä huonommalta lumitilanne näyttä etelä- ja länsiosassa maata.

Liukasta ajokeliä lähes koko maassa

STT:n tiedot säästä

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle, että Länsi- ja etelärannikolle voi sittenkin olla luvassa musta joulu. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle, että lumet ehtinevät sulaa Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla etenkin kaupunkialueilla.

Aiemmin Ilmatieteen laitos ennusti, että maa voi olla valkea jouluaattona lähes koko maassa.

Aatonaattona sää on lauha etelässä ja keskisessä Suomessa. Maan keskiosiin ja itään on tulossa uutta lunta ensi yöstä alkaen. Pohjoisessa pakkassää jatkuu.

Ilmatieteen laitoksen tämänhetkisen ennusteen mukaan sää jatkuu lauhana etelässä myös jouluaattona.

– Porista etelään ja koko etelärannikko on aika nollan tuntumassa. Pikkaisen voidaan plussan puolella olla, päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo STT:lle.

Lumiraja kulkeneekin jouluaattona näillä main.

Pyykön mukaan on vielä mahdollista, että Kaakkois-Suomeen saataisiin jouluaatoksi muutama sentti lunta.

Lapissa lämpötila pysyttelee jouluaattona noin 10 miinusasteen tienoilla, ja kylmintä on Pyykön mukaan Länsi-Lapissa.

Käännös plussalle melkein koko maassa

Käänne plussalle jatkuu joulupäivänä lähes koko maassa itäisintä Lappia lukuun ottamatta.

Pyykön mukaan joulupäivänä saattaa olla paikoin jopa harvinaisen lämmintä. Sääilmiötä kutsutaan harvinaiseksi, kun sitä esiintyy harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.

Joulupäivänä sadealue liikkuu maan pohjoisosassa, jossa sateet voivat vielä aluksi tulla lumena. Päivemmällä ne voivat kuitenkin muuttua vedeksi.

– Eli ei kovin kaunis sää ole sitten Lapissakaan joulupäivänä, Pyykkö tiivistää.

Hän kehottaakin autoilijoita varovaisuuteen. Lunta on luvassa useita senttejä ennen kuin se muuttuu vedeksi, joten tuloksena voi olla sohjoisia teitä.

– Ja tuo tulee tuulen saattelemana, että pyryttää ihan kunnolla varsinkin aamun tunteina, vielä aamupäivälläkin pitkin Lappia.

Vesisadetta saadaan myös etelämpänä.

Tapaninpäivänä sää jatkuu melko samanlaisena, Pyykkö ennustaa. Maan etelä- ja keskiosissa on hyvin pilvistä, etelässä voi olla jopa sumua ja tihkusadetta. Lapissa on selkeämpää, ja lämpötila jäänee nollan tuntumaan.

Myös välipäivien sää on ennusteen mukaan hyvin lauhaa.