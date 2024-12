Täällä maa on valkea – tuoreet tiedot joulun säästä

Tässä ovat tuoreimmat tiedot joulun säästä.

Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo MTV Uutisille, että tällä hetkellä lunta on suurimmassa osassa maata. Vähiten sitä on Lounais-Suomessa ja rannikkoalue on paikoitellen vähäluminen. Myös Ilmatieteen laitos on paneutunut tiedotteessaan joulun säähän.

Jouluaaton sää

Jouluaaton sää näyttää pilviseltä, tosin pikkuisen voi pilvipeite rakoilla. Aluksi on heikkotuulista.

Ajoittain tulee vähäistä lumi- tai tihkusadetta, joka voi paikoin olla jäätävää.

– Paikallisia lumi- ja räntäsateita on liikkeellä, mutta suurin osa näistä paikallisista sateista tulee lumena. Etelässä voi vähän olla räntääkin mukana tai jopa vettä, Latvala kertoo.

Päivällä sateet painottuvat enimmäkseen maan itä- ja pohjoisosaan.

– Määrällisesti puhutaan aattona aika pienistä sateista, hän lisää.

Lämpötilat ovat päivällä eteläisessä Suomessa +2 ja -2 asteen luokkaa. Maan keskiosassa lämpötilat pyörivät 0 ja -6 asteen välillä.

Moni on jännittänyt joulun lumitilannetta.

Pohjois-Suomessa lämpötila vaihtelee suurimmaksi osaksi -5 ja -15 asteen välillä. Jos pilvipeitteessä on Lapin suunnalla rakoilua, voi siellä paikoin lämpötila Latvalan mukaan pyöriä jopa -20 asteen ympäristössä.

– Pilvisyys on sielläkin lisääntymässä, niin kyllä päivän aikana ne kireät pakkaset sieltä lähtevät, hän sanoo.

Latvala kuvailee aattoa hyvin rauhalliseksi talvipäiväksi. Muualla Suomessa maassa on lumipeite, mutta laajemmat lumettomat alueet löytyvät etelä- ja lounaisrannikon alueelta.

– Rannikkoalueella ja Varsinais-Suomen seudulla lunta on tällä kertaa vähemmän.

Joulupäivän sää

Joulupäivänä lounaistuuli voimistuu. Koko maassa sää lauhtuu. Päivän mittaan lämpötila kohoaa lännestä alkaen +1:n ja +7 asteen välille.

– Joulupäivänä mennään plussan puolelle lähes koko maassa, Latvala kertoo.

– Voi jopa tuolla lounaisrannikon tuntumassa yltää jopa seitsemän asteen lähettyville.

Joulupäivänä lännestä tulee sadealue. Eniten sataa Pohjois-Suomessa, mutta sadealueen rippeitä riittää heikompina ihan eteläiseen Suomeen asti. Sateet ovat osin lunta, osin vettä, ja paikoin tulee myös jäätäviä vesisateita.

– Vaikka etelässä ja maan keskiosassa suurin osa sateista tulee vetenä, se alkaa lumena ja muuttuu vasta sitten vedeksi. Sen sateen jäljessä Suomeen virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja lämpötilat kohoavat niin, että lähes koko maassa ollaan lopulta plussan puolella hetken aikaa ihan pohjoista Lappia myöten, hän sanoo.

Sateen jäljessä pohjoisessa sää selkenee monin paikoin, mutta maan etelä- ja keskiosaan alkaa muodostua sumua.

Lumitilanne ei joulupäivänä juuri muutu. Vaikka pohjoisessakin sää lauhtuu, on siellä sen verran paljon lunta, että ei se tule lunta viemään pois.

– Pikkuisen voi lumipeite painua kasaan, mutta edelleen joulupäivän aikana lähes koko maassa on lunta, hän kertoo.

Lue myös: Suomen joulusään vesittymiseen löytyi syy

Tapaninpäivä

Tapaninpäivänä sää jatkuu lauhana ja tuulisena, kertoo Ilmatieteen laitos. Sateet jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Ilmavirtauksen suunta voi muuttua läntisemmäksi, jolloin Föhn-tuulen ja selkeämmän sään mahdollisuus kasvaa etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Tapaninpäivän lämpötila on +1:n ja +6 asteen välillä ja etenkin Lapissa länsituuli on puuskaista, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Jälleen kerran on lämpimintä tuolla lounaisrannikon tienoilla ja paikallisesti voi Lapissa jäädä pikkupakkaselle, mutta kyllä suurin osa maata plussalla on tapaninpäivänäkin.

Tapaninpäivänä lumitilanteessa ei tapahdu muutoksia. Rannikolta löytyy paikoin lumettomia kohtia.

Sää jatkunee varsin lauhana myös välipäivinä.

– Kyllä se aika lauhaa on siihen verrattuna, mitä se yleensä tähän aikaan vuodessta on