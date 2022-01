Tulee yllätyksenä monille: Lontoon Big Benin nimi ei suinkaan oikeasti ole Big Ben

Tornilla on monia nimiä – oikea nimi on Elizabeth Tower

Big Ben on Westminsterin palatsin suuren kellotornin tutuin nimi, mutta silti vain lempinimi. Supersuositun nähtävyyden nimi on oikeasti Elizabeth Tower, siis Elizabethin torni.

Jotta tilanne ei olisi turhan suoraviivainen, tornilla on toki muitakin nimiä; kuningatar Elizabethin mukaan torni nimittäin nimettiin vasta kuningattaren 60 vuotta kestäneen hallintokauden kunniaksi järjestettynä juhlavuonna 2012.

Aiemmin tornia on kutsuttu esimerkiksi St Stephen's Toweriksi, the Great Clockiksi eli "suureksi kelloksi" ja yksinkertaisesti The Clock Toweriksi eli "kellotorniksi". Londonist-sivusto huomauttaa, että jotkut puhuvat myös "itäisestä tornista" huolimatta siitä, ettei torni edes sijaitse Westminsterin palatsin itäkulmassa.