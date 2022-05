Tukes varoittaa vakavasta vaarasta: Vauvan purulelu voi aiheuttaa tukehtumisen – "Pitää poistaa käytöstä välittömästi"

Vauvojen purulelu on aiheuttanut pienen vauvan tukehtumisen isossa-Brtanniassa, tiedottaa Tukes. Sienenmallisen lelun päällisosa voi kääntyä ylösalaisin, jolloin siitä tulee kupin mallinen. Vauva menehtyi, kun sienen lakkiosa kääntyi ympäri ja tukki vauvan nenän ja suun.

– Purulelu on ollut myynnissä ainakin Fruugo.fi- ja Amazon-verkkokaupoissa. Kyseistä purulelua saattaa siis olla myös Suomessa, joten haluamme varoittaa perheitä vakavasta vaarasta. Jos kotoa löytyy tämä purulelu, se pitää poistaa käytöstä ja lasten leikeistä välittömästi, ohjeistaa lelujen turvallisuudesta vastaava ylitarkastaja Anja Merenkivi tiedotteessa.

Tukes sai tiedon tuotteen vaarallisuudesta eurooppalaisen Safety Gate -järjestelmän kautta. Eri maiden markkinavalvontaviranomaiset ilmoittavat järjestelmään vaaraa aiheuttavat tuotteet. annettu hälytys on järjestelmän korkeinta tasoa.

Lelu ollut myynnissä ulkomaisissa verkkokaupoissa– poikkeuksellinen varoitus

Tukes on tavanomaisesti vaaran havaitessaan on yhteydessä tuotteen valmistajaan tai myyjään ja vaatii esimerkiksi myynnin lopettamista tai takaisinvetoa. Nyt lelu on kuitenkin ollut myynnissä ulkomaisissa verkkokaupoissa, joten Tukes varoittaa kuluttajia poikkeuksellisesti tiedotteen välityksellä.