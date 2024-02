Tuire kouluttaa eläimiä elokuviin: "Voihan se olla, että niiden näkökulmasta ne ajattelevat kouluttavansa minua"

Eläinkouluttaja Tuire Kaimio on vastannut eläinnäyttelijöiden kouluttamisesta yli 20 elokuvassa. Eläimen kanssa toimiessa tärkeää on rauhallisuus. Jos eläintä pelottaa jokin, ihmisen tehtävä on antaa sille tilaa ja etäisyyttä. Esimerkiksi Daisy-hevonen päätti lähteä kesken harjoitusten syömään – ja se on aivan sallittua.