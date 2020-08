Ulkoministeriön pysäyttävä kuvaus Beirutin räjähdyksen voimasta: "Kaikilla kilometrienkin päässä asuvilla tutuilla ovat vähintään ikkunat tulleet sisään"

Savolainen kommentoi MTV Uutisille Beirutissa tapahtunutta tuhoisaa räjähdystä, joka on viimeisimpien tietojen mukaan vienyt ainakin 100 ihmisen hengen ja loukannut yli 4000 henkilöä.

Savolainen on saanut hyvin kauhistuneita viestejä tutuiltaan Beirutista. Päällimmäisenä kaikilla on ollut järkytys räjähdyksestä ja huoli läheisistä.

Tällä hetkellä ulkoministeriön tiedossa on, että yksi suomalainen olisi loukkaantunut Beirutissa. Ilta-Sanomien haastatteleman UM:n viestintäpäivystäjän Tiina Tähtisen mukaan hän on jo päässyt sairaalasta eikä saanut vakavia vammoja. Tähtinen vahvisti tiedon myös MTV Uutisille.

Tähtinen kertoo lehdelle, ettei kaikkia Beirutiin matkustusilmoituksen tehneitä 12 suomalaista ole vielä tavoitettu. Libanoniin matkustusilmoituksen tehneistä 40 suomalaisesta 8 on kertonut olevansa kunnossa, 10 ei enää ole maassa.

Räjähdys tapahtui keskustan läheisyydessä

– Siitä on vajaa kaksi kilometriä keskustaan, missä sijaitsee muun muassa parlamentti ja sen vierestä kulkee Beirutista pohjoiseen vievä päätie, joka on hyvinkin vilkasliikenteinen. Päätien välittömästä läheisyydestä alkavat asuinalueet, Savolainen kuvailee.

Kaiken kaikkiaan Beirut on hyvin tiiviisti rakennettu ja asuttu kaupunki, joten räjähdyksestä seuranneet tuhot ovat valtaisat.

– Alueella on myös paljon baareja ja ravintoloita, ja siellä on liike-elämää. Hyvin lähellä kaikkea se on kyllä tapahtunut, Savolainen jatkaa.