Samoa tekee tuhkarokkorokotuksesta pakollisen, maassa hätätila taudin vuoksi – yli 700 sairastunut ja ainakin kuusi kuollut tautiin

Samoan saarivaltion Tyynellämerellä on määrä tehdä tuhkarokkorokotuksesta pakollista kaikille asukkaille tällä viikolla. Yli 700 ihmistä on sairastunut tuhkarokkoon ja ainakin kuusi on kuollut tautiin. Kuolleista viisi on ollut lapsia. Samoaan on julistettu hätätila taudin vuoksi.