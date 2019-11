Tuhansien lampaiden pelätään hukkuneen Mustallamerellä – Saudi-Arabiaan matkannut laiva kaatui ja lampaat jäivät loukkuun sisälle

Sen sijaan eläinten tila on lähes mahdoton. Vielä sunnuntaina kerrottiin, että pelastajat olivat onnistuneet saamaan vain muutamia kymmeniä eläimiä pois laivasta. Paikalta otetuissa kuvissa on nähty runsaasti lampaita kurkistelemassa osittain uponneen laivan sisältä. Viranomaiset pelkäävät kuitenkin, että suuri osa eläimistä on hukkunut.