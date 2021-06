Tuhansien eurojen arvoinen golfauto järveen Nilsiässä: "Varoittava esimerkki, miten joukossa tyhmyys tiivistyy"

– Meillä on vartiointi juhannuksena ympäri vuorokauden, mutta juuri sillä hetkellä vartiointiliike ei sattunut paikalle, Ilva kertoo.

Ilva on ilmoittanut tapauksesta myös poliisille.

"Ei golffarin aiheuttama"

– Yleensä nämä ovat juovuksissa olevien toilailuja eivätkä ne valitettavasti tule ilmi, ellei joku sitten tule katumapäälle selvittyään. Missään nimessä se ei ole golfarin aiheuttama, mutta ehkä joku golffarin kaveripiiriin kuuluva on teon takana, ketään sen enempää syyllistämättä.

Golfauton hinta: 7 000 euroa

Yhden golfauton arvo on Ilvan mukaan noin 7 000 euroa.

– Meillä ovat vakuutukset kunnossa, eli taloudellista tappiota tästä ei tule, mutta harmittaa. Golfautoilla on valtavan kova kysyntä ja jokaista autoa tarvitaan, eli niitä ei telakalle raaskisi laittaa.

– Omin voimin me emme saa sitä kunnostettua. Moottori kun kastuu, auto on kyllä poissa käytöstä ja pahimmassa tapauksessa pilalla kokonaan. Mutta toiveita on vielä.