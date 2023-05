Tuhansia paennut Sudanista sisällissodassa olevaan Keski-Afrikan tasavaltaan

Noin 6 000 ihmistä on paennut Sudanin taisteluita Keski-Afrikan tasavaltaan, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön mukaan paenneista 70 prosenttia on naisia, 15 tyttöjä ja 10 miehiä.

YK kertoo 75 000 ihmisen paenneen taisteluita Sudanin sisällä. Lisäksi 20 000 ihmistä on paennut Tshadiin, 4 000 Etelä-Sudaniin ja 3 500 Etiopiaan.

Taistelut Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä alkoivat huhtikuun puolivälissä. Viranomaisten tietojen mukaan taisteluissa on saanut surmansa ainakin 528 ihmistä ja noin 4 600 haavoittunut. Todellisten lukujen arvellaan kuitenkin olevan paljon korkeampia.

Keski-Afrikan tasavallassa noin 120 000 ihmistä avun tarpeessa

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimmistä valtioista ja se on ollut sisällissodan kourissa vuodesta 2013.

OCHA:n mukaan liikenne Sudanin ja Keski-Afrikan tasavallan välillä on häiriintynyt vakavasti, ja se on nostanut välttämättömyystarvikkeiden hintoja merkittävästi. Järjestö ilmaisi huolensa siitä, millaiset vaikutukset tällä on Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa asuviin noin 120 000 ihmiseen, jotka ovat välittömän ruoka-avun tarpeessa.